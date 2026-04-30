İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına yönelik soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Savcılık, İsrail donanması unsurlarınca uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik, İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşlarımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. Maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 12/13. Maddelerindeki düzenlemeler çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Ulaşım Araçlarının Kaçırılması ve Alıkonulması', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında mevcut dosya üzerinden re'sen soruşturma başlatılmıştır."