İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman'a 'dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlattı

Daha önce pek çok defa hedef gösterilen ve muhalif karikatürleriyle bilinen Leman dergisi, bir kez daha yargıyla karşı karşıya.

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından Leman hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:

"İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez.

Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz.

Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir.

Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez.



Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 30, 2025

4 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Başsavcılık, karikatürle ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi. Söz konusu kişiler arasında karikatürün sahibi, derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü yer alıyor. Başsavcılık, gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

BİR GRUP, LEMAN BİNASINA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Öte yandan sosyal medyada örgütlenen ve İBDA-C uzantılı Büyük Doğu Akıncılar Derneği'nin çağrısıyla toplanan gruplar Leman dergisinin binasına saldırı girişiminde bulundu. Polis müdahale etti.