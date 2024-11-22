İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "70 kilo altın" açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Saıyer ilçesinde bulunan Vadi İstanbul önünde yaptığı bir aramada 70 kilo altının ele geçirilmesine ilişkin açıklmasında soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, altının kendisine ait olduğunu söyleyen Azerbaycan vatandaşı M.G.Ş.'nin ayrıca diplomat olduğunu söylediği ve yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: