İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama: Ekrem İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' dendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Savcılık, soruşturmanın 'Örgütlü Suçlar Soruşturma Büroları' tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

İmamoğlu için 'örgüt lideri' denirken söz konusu örgütün 'iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri paraları akladıkları, para transfer ve tahsilinde "gizli kasa" diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları' öne sürüldü.

İMAMOĞLU İÇİN 'SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ' DENDİ

Başsavcılık, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan beri ekibinde yer alan kişilerden oluşan bir 'çıkar amaçlı suç örgütü' olduğunu iddia ederek şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan soruşturma işlemleri neticesinde gelinen aşamada; çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tali kişiler İstanbul Büyükşehir Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerine ve iştiraklerinin başına getirdiği, şüphelilerin de suç örgütünün devamlılığını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları, birçok belediye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı, danışman ve hizmet alımları niteliği işler üzerinden nitelikli dolandırıcılık, nitelikli zimmet, şiddet verileri hukuka aykırı şekilde temin etme, verileri hukuka aykırı şekilde kullanma suçlarının işlendiği tespit edilmiştir."

100 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte Ertan Yıldız, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Oğun'un da aralarında olduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı. Suçlamalar ise şu şekilde ifade edildi:

"Bu kapsamda suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU ile örgüt yöneticileri konumunda bulunan şüpheliler Murat OĞUN, Tuncay YILMAZ, Fatih KELEŞ, Ertan YILDIZ ve bu şahıslarla bağlantılı (95) şüpheli olmak üzere toplamda (100) şüpheli hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, İrtikap, Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme, İhaleye Fesat Karıştırmak Suçlarından 19/03/2025 tarihi 06.15 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir."