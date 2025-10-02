İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz: Dosya üst mahkemede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle" yargılanan ve dün mahkeme kararıyla 8 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen menajer Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz etti.

Gazeteci Ceylan Sever dosyanın üst mahkemeye gönderildiğini yazdı. Sever şunları ifade etti: "Barım’ı tahliye eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi adli kontrol şartıyla tahliye kararının yerinde olduğunu belirterek bu kararda direndi. Dosya itirazın değerlendirilmesi için İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi."

Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gözaltına alınan, daha sonra 12 yıl önceki Gezi Parkı Direnişi'nde sanatçıları yönlendirerek "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ünlü isim tanık olarak dinlendi. Duruşmada beyanlarda bulunan ihbarcı Sedat Gül, "Gezi olaylarına katılmadım. Olayı sosyal medyadan duyunca ihbar etme sorumluluğu hissettim. Kendisini tanımıyorum" dedi.

Tanık olarak dinlenen ünlüler; Barım'ın Gezi Park'ına gitme konusunda yönlendirmesi olmadığını, sosyal medya paylaşımlarını kendilerinin yaptığını ifade etti.

Duruşmada gözyaşları içinde savunma yapan Barım, "Artık ben tutuksuz yargılanmak istiyorum. Bu temel hakkı bana vermenizi istiyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşmam için tahliyemi talep ediyorum" dedi. Avukat beyanlarının ardından savcı, Barım'ın tutukluluk hâlinin devamını talep etti.

Tutukluluğunun 248. gününde Ayşe Barım'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ve ev hapsiyle tahliyesine karar verildi.