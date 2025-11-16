İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bahis soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturma aşamasında sadece TFF'den gelen bilgilerle yetinilmediği belirtildi. Futbolcular hakkında da araştırmanın derinleştirildiği belirtilirken, ‘gerek delilerin elde edilmesinde gerekse şüpheli olduğu değerlendirilen isimlerin netleştirilmesinde C.M.K. m.160 gereği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilgili özel ve kamu kuruluşlarından doğrudan ve en kapsamlı bilgilerin-belgelerin ivedilikle ve eksiksiz temin edilerek araştırmaların titizlikle sürdürülmekte olduğu’ belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim'de 152 hakemin aktif bahis oynadığı yönündeki açıklaması üzerine derinleştirilen ve 8 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan bahis soruşturması konusunda Başsavcılığın açıklaması şöyle:

SADECE TFF’NİN BİLDİRDİĞİ İSİMLERLE YETİNİLMİYOR

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27/10/2025 tarihinde '371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği' şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada, ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan yirmi bir kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı tedbiri şeklinde operasyonel faaliyet icra edildiği, bu kişilerden sekizinin tutuklandığı, halen geri kalan hakemlerle ilgili araştırmanın devam ettiği, soruşturma sırasında sadece Türkiye Futbol Federasyonu‘nun bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediği, hakemlerin mal varlıkları, birbiriyle ve şüpheli olduğu değerlendirilen başkaca kişilerle irtibatları, özellikle hakemlerin kendi yönettikleri maçlara yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı, oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu,

FUTBOLCULAR HAKKINDA ARAŞTIRMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Gelinen noktada ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbolcular hakkında bahis oynama iddiasıyla disiplin soruşturması yapılması nedeniyle bu konunun da hassasiyetle takip edildiği yine ilk aşamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disipline sevk edilen futbolcuların kimlik bilgilerinin ve haklarındaki bahis iddialarına dair verilerin ihbar kabulü ile re’sen talep edilerek yukarıda izah edildiği şekilde veri havuzundan futbolcular hakkında da araştırmanın derinleştirildiği,

ELDE EDİLECEK DELİLLERE GÖRE SORUŞTURMANIN GENİŞLEME İHTİMALİ VAR

Ülkemiz futbolunun büyük bir yapı teşkil ettiği ve sadece futbolcu ile hakemlerden oluşmadığı daha birçok paydaşının bulunduğu gözönüne alındığında, mevcut soruşturmanın yapılan araştırmalar neticesinde elde edilecek deliller ile birlikte sistemli bir şekilde genişleme ihtimalinin bulunduğu, bu süreçte özellikle mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği, gerek delilerin elde edilmesinde gerekse şüpheli olduğu değerlendirilen isimlerin netleştirilmesinde C.M.K. m.160 gereği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilgili özel ve kamu kuruluşlarından doğrudan ve en kapsamlı bilgilerin-belgelerin ivedilikle ve eksiksiz temin edilerek araştırmaların titizlik ile sürdürülmekte olduğu kamuoyunun bilgisine duyurulur"