İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu afişlerini toplatma kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın afişlerinin toplatılmasını istedi.

Kararı duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, söz konusu yazıyı paylaşarak, "İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz" dedi.

Çelik, "Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır" ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik, son olarak, "Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız!" dedi.