İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan IŞİD operasyonu açıklaması

İstanbul’da bugün (19 Aralık Cuma) düzenlenen IŞİD operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 farklı adreste yapılan operasyonlara dair açıklamasında 3 şüpheliden 2’sinin yasadışı yollardan ülkeyi terk ettiği, 1 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.

Başsavcılık, IŞİD’in finansal faaliyetlerine ilişkin çalışma yürüttü.

MASAK VE HTS VERİLERİ İNCELENDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada söz konusu çalışmalar kapsamında Özbekistanlı olduğu değerlendirilen Sayfiye Ana isimli şahsın Suriye’deki çatışma bölgelerinde IŞİD yanlısı olarak faaliyet gösteren şahıslardan Türkiye’ye gelen ve İstanbul’da bulunan IŞİD yanlısı muhacir kadınlar için para topladığına dair bilgiler edinildiği belirtildi.

Bu kapsamda 5 şüphelinin MASAK ve HTS verileri incelendi.

Şüphelilerin, IŞİD üyesi isimlerle çok sayıda para transferi ve irtibatlarının bulunduğu tespit edildi.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu belirtildi.