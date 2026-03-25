İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan mahkemeye Murat Kapki yazısı: Dilekçenin örneğini 'ivedi' olarak istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB itirafçısı Murat Kapki'nin tüm beyanlarını geri çektiğine dair mahkemeye sunduğu dilekçenin bir örneğinin "ivedi" olarak kendilerine gönderilmesini istedi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan bir soruşturmaya esas olmak üzere,

Mahkemenizin 2025/343 Esas sayılı yargılama dosyasına gönderilen Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nün 02/03/2026 tarih 2026/2583 sayılı yazısı ve ekinde bulunan Murat KAPKİ’ye ait dilekçenin bir suretinin İVEDİ olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur."

DİLEKÇE GÖNDERİLDİ

Talep üzerine İstanbul 40'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, ilgili dilekçeyi Başsavcılığa gönderdi. Mahkemeden savcılığa şu bildirim yapıldı:

"İlgi sayılı yazınız ile istemiş olduğunuz Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün 02/03/2026 tarih 2026/2583 sayılı yazısı ve ekinde bulunan Murat KAPKİ'ye ait dilekçesi müzekkeremiz ekinde gönderilmiştir.

Müzekkeremiz ve ekleri5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanarak DYS üzerinden gönderilmiştir, ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir."

NE OLMUŞTU?

İBB davasında "itirafçı" olan ve baskı görüp tahliye vaadine kandığını söyleyen Murat Kapki, ifadesinden vazgeçtiğine yönelik dilekçe sunmuştu. Kapki'nin “Baskı gördüm. ‘Bir gün bile burada yatmazsın’ demelerine aldandım. Tahliye vaadine kandım. Savcıların yönlendirmesiyle doğru olmayan şeylere imza attım” dediği gündeme gelmişti. Kapki'nin dilekçesinde dikkat çeken ayrıntılar ise şöyleydi: