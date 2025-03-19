İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "sağlık kontrolü" açıklamalarına yanıt

Hakkında başlatılan iki ayrı soruştuma kapsamında sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık kontrolü İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık kontrolünün İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında yapıldığını bildirdi.

GÜNAYDIN VE ÇELİK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun sağlık kntrolünün 'güvenlik gerekçesiyle' İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde yapılacağını söylemişti.

DW Türkçe'ye konuşan Günaydın, şunları söylemişti: "Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılmış bir kötü muamele yok. Ancak tanımı gereği adli kollukta bir kötü muamele görüp görmediğini denetleyebilmek için kolluğun dışına, sağlık ocağına ya da hastaneye götürülür ve orada sağlık kontrolü olur. Eğer siz CMK'nın bu açık hükmüne rağmen sağlık çalışanlarını karakola getirerek sağlık kontrolünden geçiriyorsanız, bu CMK'nın emrettiği sağlık kontrolü olmaz. Adli kontrolün gözetiminde bir sağlık kontrolü yapılamaz. Dolayısıyla bu, bu tanıma aykırılığı nedeniyle kötü muameleye girer."

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sağlık kontrolünün hastanede değil, emniyet binasında yapılacağını belirterek, "İki avukatımız Ekrem İmamoğlu’yla görüşmek için emniyet binasına girdiler. Sağlık kontrolü güvenlik gerekçesiyle emniyet içerisinde yapılacak. Yani yolda tepki oluşabilir gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu’nu hastaneye götürmeye korkuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Tepkilerin ardından açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlarla ilgili sağlık kontrolünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 Adli Tıp Uzmanı ve 1 Adli Tıp Teknisyeni tarafından doktor hasta özeline riayet edilerek yapıldığını bildirdi.

İKİ AYRI SORUŞTURMADA 100'DEN FAZLA GÖZALTI KARARI

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları dahil çok sayıda çalışma arkadaşı, iki ayrı soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı.

Toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken bu isimlerden 84'ü gözaltına alındı. Kalan 22 ismin arandığı ifade edildi.