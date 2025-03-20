İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına yönelik şu ana kadar herhangi bir soruşturma açılmadığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturmalara ilişkin şu ana kadar gözaltına alınanlara yönelik paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmadığı ancak "provokatif olabilecek", "suç unsuru taşıyabilecek" sosyal medya faaliyetlerinin "hassasiyetle" takip edildiği belirtildi.