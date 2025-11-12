İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay'a CHP hakkında bildirim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında "seçimlerin güvenilirliğini ve demokratik düzeni etkilediği" iddiasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulundu.

Bildirim, Anayasanın 68. ve 69. maddeleri uyarınca yapıldı.

Yargıtay'a yapılan bildirime ilişkin tartışma dün (11 Kasım Salı) tamamlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesi sonrasında başladı.

KAPATMA İFADESİ METİNDE YER ALDI

Anayasa'nın 68 ve 69'uncu maddeleri siyasi parti kapatmaya ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda da “kapatma” ifadesi de yer aldı.

Yazıda şu ifadelere kullanıldı:

“Anayasa’nın 69' inci maddesi ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’ nun 101' inci ve devamı maddeleri, siyasi partilerin demokratik ve anayasal düzeni ihlal eden, suç gelirleriyle finanse edilen veya hukuka aykırı yollardan elde edilen malvarlıklarını parti tüzel kişiliğine mal eden eylemlerinin temelli kapatma sebebi olduğunu açıkça düzenlemiştir.

Soruşturma dosyamız kapsamında yapılan tespitler ışığında; Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğini, seçmenin iradesini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu anlaşılmakla, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Anayasanın 68 ve 69' uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’ nun 101' inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası bilgilerinize arz olunur.”

Dün (11 Kasım Salı) Yargıtay'a yapılan bildirime dair parti kapatma iddiaları Başsavcılık tarafından reddedilmişti.

Konunun haberlere yansımasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bir kısım medya organlarında belirtildiği gibi partinin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir" şeklinde açıklama yapılmıştı.