İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı salatalıkları değiştiren pazarcı hakkında soruşturma başlattı

Bahçelievler’de bulunan Yenibosna Cuma Pazarı'nda bir yurttaşın seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştiren ve sosyal medyada gündem olan pazarcı hakkında soruşturma başlatıldı.

Gelişmeyi, Bahçelievler Belediyesi duyurdu. Pazarcıya 3 bin 541 lira idari para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“İstanbul Bahçelievler'de geçtiğimiz hafta bir pazarda yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Engelli bir pazarcının, müşterilerin özenle seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı farklı ürünleri verdiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

(…)

Bahçelievler ilçesindeki Yenibosna Cuma Pazarı'nda meydana gelen olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılık dosyasında, 'Bir vatandaşın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verildiğinin görülmesi üzerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h maddesi kapsamında 'Ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştır.”