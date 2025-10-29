İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı X hesabı açtı: 6 hesap takibe alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'te hesap açtı. Başsavcılık, ilk paylaşımını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaptı. Hesabın açılık tarihi, Ekim 2025 olarak görülüyor. Öte yandan hesaptan sadece 6 hesap takibe alındı.

Başsavcılığın X hesabından yapılan ilk paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Büyük Türk milletinin en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

ŞU ANA KADAR SADECE 6 HESAP TAKİBE ALINDI

Hesaptan takip edilen kişi ve kurumlar şu şekilde: