İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Yasadışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis faaliyetleri yürüten şahıslara yönelik yapılan operasyon hakkında yazılı açıklama yaptı.

Gözaltına alınan 4 şahıstan 3’nün tutuklandığını belirten Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Yasa dışı bahis faaliyetlerine dayalı eylemlerin ülke ekonomisine verdiği yüksek miktarda maddi kaybın yanında özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik edici durumu nedeni ile toplum düzenine karşı da önemli ölçüde zarar verdiği belirlenmiştir. Bu yönü ile yasa dışı bahis ve kumarın dijital uyuşturucu niteliğinde olduğu gerçeği doğrultusunda mücadele edilmesi kaçınılmazdır. İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride 'yüksek takipçili sosyal medya kullanıcısı' olarak adlandırılan ve tanınırlıkları itibariyle de toplumda etki alanı bulunan şahısların, herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplum nezdinde "yasa dışı bahis" olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile sosyal medya fenomenleri olarak tanınan Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz, Elanur Bulut ve Buse Şahin 27 Aralık 2024 tarihinde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, şüphelilerden Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Elanur Bulut tutuklanmış olup, Buse Şahin adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Aynı iddialar ile haklarında gözaltı kararı verilen ancak yakalanması mümkün olmayan ayrıca 3 şüpheli hakkında çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."