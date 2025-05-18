İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı: İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan açıklama yaptı

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İBB yöneticilerine yönelik operasyonlarda tutuklanan ve "etkin pişmanlıktan" yararlanabilmek için ifade verdiği öne sürülen Ertan Yıldız'a "ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı" iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı.

"İFTİRA NİTELİĞİNDEKİ YALAN HABERLERE KARŞI HUKUK VE ADALET TALEP ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Yeni soruşturmaya ilişkin soruşturmada adı geçen İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ile Mehmet Pehlivan birer açıklama yaptı.

Kemal Polat açıklamasında, "Hakkımda daha önce de dile getirilen 'tanıklara baskı yapıyor vb' yayın ve paylaşımlara ilişkin suç duyurusunda bulunmuştum. Bu yayınların devam ettiği ve hakkımda soruşturma başlatıldığı iddiaları üzerine de gerekli yasal başvuru haklarımı kullanacağım. Adli makamları yanıltmaya, hakkımda soruşturma açtırmaya ve aleyhimde kamuoyu yaratmaya yönelik iftira niteliğindeki yalan haberlere karşı hukuk ve adalet talep etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

PEHLİVAN: "SÖZ KONUSU KİŞİYİ, YALNIZCA İLK TUTUKLANDIĞI HAFTA BİR KEZ, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETMEK AMACIYLA ZİYARET ETTİM"

Mehmet Pehlivan da şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, etkin pişmanlıkta bulunan bir kişiye baskı ve tehditte bulunduğuma dair hakkımda bir soruşturma başlatıldığını basından öğrenmiş bulunuyorum. Söz konusu kişiyi, yalnızca ilk tutuklandığı hafta bir kez, geçmiş olsun dileklerimi iletmek amacıyla ziyaret ettim. Bu ziyaret dışında kendisiyle herhangi bir görüşmem olmamıştır. Cezaevi kayıtları da bunun açık ispatıdır. Aksine, birçok kez benimle görüşmek istediğine dair çeşitli yollarla haber göndermesine rağmen, bu taleplerin hiçbirine karşılık vermedim. Cezaevi ziyaretlerim esnasında görüş kabininde bulunan adı geçen kişiyle de tanıdığım diğer kişilerle de kabin önünden selamlaşmak tokalaşmak haricinde hiçbir temasım olmamıştır.

Cezaevinde tanıdığım tutuklu birçok kişi olmasına rağmen, soruşturma süreçlerinin hassasiyeti nedeniyle yalnızca vekâlet ilişkim bulunan müvekkilimle görüşmekteyim. Vekâlet ilişkisi dışında hiçbir tutukluyu ziyaret etmediğim gibi, başkaları aracılığıyla böyle bir ziyaretin gerçekleştirilmesini de organize etmedim. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ya da müvekkilim aleyhine beyanda bulunan kişiler hakkında bugüne kadar ne kamuoyuna dönük bir açıklamada bulundum ne de herhangi bir girişimim olmuştur. Zira bu tür beyanlara verilecek yanıt, ancak iddianame düzenlenip yargılama başladığında, mahkeme huzurunda yapılacak hukuki savunmadır. Bu bakış açım dışında herhangi bir yaklaşımım, niyetim ya da girişimim söz konusu değildir.

"HUKUK, BASIN AÇIKLAMALARIYLA DEĞİL, DOSYADA YER ALAN BİLGİ, BELGE VE DELİLLERLE İŞLER"

Ayrıca, söz konusu kişinin bir basın açıklaması yapmasının, yürütülen soruşturma kapsamında müvekkilim lehine herhangi bir hukuki değer taşımadığı da açıktır. Zira hukuk, basın açıklamalarıyla değil, dosyada yer alan bilgi, belge ve delillerle işler. Bu nedenle, hukuki hiçbir karşılığı olmayan bir eylemin tarafı olmam da mümkün değildir. Ben sadece avukatlık yapıyorum. Bugüne kadar, hukuki mücadele haricinde tek bir mücadele yönteminin parçası olmadım. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bugüne kadar yapmış olduğum tüm yazılı ve sözlü açıklamalarımı da bu ilke doğrultusunda yaptım. Kamuoyuyla paylaştığım her görüş, yalnızca hukuki argümanlara dayalı olmuştur. Hiçbir açıklamamda dezenformasyona ya da spekülasyona yol açacak tek bir cümle dahi kurmadım. Bu tavrım, hukuk dışı yöntemlerden uzak durma konusundaki kararlılığımın açık göstergesidir.

Bu vesileyle açıkça beyan ediyorum: Bu soruşturmanın başlatılmasına neden olacak şekilde, soruşturma makamına hatalı veya yanıltıcı bilgi aktaran herkesle hukuk önünde hesaplaşacağım. Savcılığı yanıltmak ve bir kişiyi temelsiz bir soruşturmaya maruz bırakmak sadece o kişiye değil, savunma mesleğine, yargının saygınlığına ve adalet duygusuna da zarar verir."