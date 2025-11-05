İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Zorbay Küçük'le ilgili açıklama yaptı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, son günlerde hakemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Zorbay Küçük’ün ifadeye çağrılmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Adı geçen kişinin şikâyeti üzerine devam eden soruşturmada, yasal bahis sitelerinden gelen yanıtlar değerlendirme aşamasındadır. Sosyal medyada paylaşılan belge örnekleri, iddiaların doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda herhangi bir anlam ifade etmemektedir” denildi.

Savcılık, soruşturmanın gizliliği gereği elde edilme biçimi belirsiz belgelerin paylaşılmaması uyarısında bulunarak, “Bu belgeleri servis edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır” ifadelerini kullandı.

Daha önce, 30 Ekim tarihli açıklamada da Küçük’ün şahsi avukatıyla birlikte savcılığa başvurduğu ancak “bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmadığı” belirtilmişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada “bahis” incelemesinin yaklaşık 3 bin 700 sporcu ve hakemi kapsadığını duyurmuştu. Federasyon Disiplin Kurulu da (PFDK) süreç kapsamında 149 hakeme hak mahrumiyeti cezası vermişti.