İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Emniyet'e Mücahit Birinci talimatı

AKP'den ayrılan ve hakkında Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen avukat Mücahit Birinci’nin ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulundurulması için Emniyet'e talimat verildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre Başsavcılık, İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yolladığı yazıyla Birinci'nin ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır bulundurulmasını istedi.

Şüpheli olarak dinlenecek olan Birinci polis eşliğinde savcılığa getirilecek.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAZI YAZILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya dair açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“04.08.2025 tarihinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında hakkında soruşturma yapılan tutuklu şüphelilerden ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla başlatılan resen soruşturmaya esas olmak üzere şüphelinin avukat olması nedeniyle Soruşturma İzni Talebinde bulunulmuş ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmiş olup, Bu kapsamda şüpheli Mücahit BİRİNCİ'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmıştır.“

ÖZEL BELGE PAYLAŞMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Ağustos Perşembe günü partisinin Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, AKP'li avukat Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda tutuklanan Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü görüştüğünü, Birinci'nin Kapki'ye "1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dediğini" aktarmıştı.

Özel ayrıca Kapki'nin, Birinci'den şikayetçi olduğu belgeyi de paylaşmıştı.

Aynı gün, Birinci hakkında soruşturma başlatılmıştı.

AKP de 17 Ağustos Pazar günü Birinci'yi kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, Birinci partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

19 Ağustos Salı günü de Adalet Bakanlığı Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni vermişti.