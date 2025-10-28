Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından hakemlere yönelik bahis soruşturmasına ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı hakemlerin bahis oyunlarına katıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK iş birliği çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Güncel
  • 28.10.2025 23:51
  • Giriş: 28.10.2025 23:51
  • Güncelleme: 28.10.2025 23:53
Kaynak: ANKA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından hakemlere yönelik bahis soruşturmasına ilişkin açıklama
FOTOĞRAF: depophotos (Arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı hakemlerin bahis oyunlarına katıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK iş birliği çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Başsavcılık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki yapılan açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma; 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Gelişmelerden bilahare bilgi verecektir."

Hakemlerin bahis skandalında neler biliniyor?
TFF, bahis oynayan ve disipline sevk edilen hakemleri açıkladı
BirGün'e Abone Ol