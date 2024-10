İstanbul Cumhuriyet'e hazır

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda kutlandı. Tören sonrası gazetecilere konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Türkiye’nin her sathını gezen bir önderle birlikte kurulmuştur. Ve kişisel hüküm değil, ‘Hakimiyet milletindir’ diyerek yola çıkan çok özel bir cumhuriyettir” dedi.

Ekrem İmamoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti, 86 milyon yurttaşımızındır. Türkiye Cumhuriyeti, milletine emanet edilmiş bir kavramdır. Türkiye Cumhuriyeti, gençliğe emanet edilmiş bir kavramdır. Bütün bu yönleriyle, ikinci yüzyılın ilk Cumhuriyet kutlamasında, kesinlikle her birimize çok özel sorumluluklar düşmektedir. Ama devletimizin farklı yetkilerini elinde bulunduran şahsiyetler, bizler, diğer arkadaşlarımız; ama toplumumuzun her ferdi, cumhuriyetimizin geçtiğimiz yüzyıldan alacağı dersler, gördüğü eksiklikler ya da yapılan hataların bu yüzyılda yapılmaması adına, gerçekten güçlü bir mimariye ihtiyacı vardır. Bu yönde toplum olarak, milletçe, halkın her katmanının, insanlarımızın, 86 milyon yurttaşımızın, herkes kendisini sorumlu bir birey olarak görmeli ve tüm hoşgörüsüyle, tüm empati duygusuyla, geride bir vatandaşın bile kalmadığı bir millet var etme adına herkesin kendini asil bir yurttaş, bu ülkenin eşit hissedarı bir yurttaş hissedeceği ve bütün eksiklerin tamamlanacağı, bütün hataların düzeltileceği bir yüz yılı var etme konusunda çok önemli bir eşikteyiz” diye konuştu.

İSTANBUL’UN CUMHURİYET PROGRAMI BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak, 29 Ekim Salı günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak. İBB’nin 30 müzesi de Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca konserler, söyleşiler, sinema gösterimleri ve çocuklara yönelik atölyelerle, her yaşa hitap eden etkinlikler düzenlenecek. 29 Ekim akşamı Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek halk konserinde DJ Burak Yeter, Shaman, Emir Can İğrek ve Hadise gibi sevilen sanatçılar, İstanbullularla buluşacak.

CUMHURİYET HEDİYESİ

İBB, Sarıyer’e yakışan bir meydan yapmak için çalışmalarını tamamlayarak yenilenen meydanı Cumhuriyet Bayramı haftasında İstanbullulara sundu. Meydan kimliğini işgaller nedeniyle kaybetmiş Sarıyer Meydanı öncelikle işgallerden arındırıldı. İşgallerden arındırılan meydan herkesin rahatça gezebileceği, dinlenebileceği modern bir alana dönüştürüldü. Üç bölümden oluşan Sarıyer Meydanı’nda hem meydan alanı hem de törenlerin yapılacağı Atatürk alanı yer alıyor.

İşgallerin kaldırılmasıyla birlikte ferahlayan ve genişleyen meydan alanına ise yeşil alan, oturma alanları, çocuk oyun grupları ve eğlence alanı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmetini başlatıyor. İstanbullular ve tüm metro hattı kullanıcıları yolculukları boyunca güvenilir ve sınırsız internetin keyfini çıkarabilecek, online işlemlerini yaparken kesintisiz internet erişimine sahip olacaklar. Cumhuriyet Otobüsü, Jonglör-akrobat gösterileri, maskot-bando takımı gösterileri, sokak sanatları, çocuk konserleri, bilgi yarışmaları, bubble show’ları, illüzyon show’ları çocuk oyunları ve atölyelerle Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca mahalle, meydan ve parklarda dolaşacak. Cumhuriyet Otobüsü 28 Ekim’de Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde Bağcılar Meydanı’nda olacak.

3 KÜTÜPHANEDE CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ

İBB Şehir Tiyatroları’nın Cumhuriyet’in 100. yılında sahnelediği “Bu Memleket Bizim” oyununda Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran oyuncularla çocukları bir araya getirerek Cumhuriyet değerlerini benimsetmek, cumhuriyet kazanımları üzerinde sohbet etmek amacıyla gerçekleştirilecek söyleşiler 3 ayrı kütüphane 3 ayrı sanatçıyla gerçekleştirilecek. 28 Ekim’de Eyüp Sultan Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi’nde Rozet Hubeş ile Söyleşi, Sancaktepe Yaşar Kemal Kütüphanesi’nde Serdar Orçin ile Söyleşi ve Beyoğlu Peyami Safa Kütüphanesi’nde Eraslan Sağlam ile söyleşi gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü İBB Çocuk olarak 29 Ekim’de Mevlanakapı Kara Surları’nda çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek sanat atölyeleri, yaratıcı etkinlikler ve palyaço gösterileri ile bayram coşkusu yaşanacak. Etkinlikler sırasında çocuklara, Cumhuriyetin değerlerini vurgulayan temalar çerçevesinde eğitici ve eğlenceli bir program sunulacak. Ayrıca, her çocuğa uçurtma hediye edilerek, aileleriyle birlikte açık alanda uçurtma uçurma aktivitesi düzenlenecek ve bu sayede ailelerin de katılımıyla bayramın birlik ve beraberlik ruhu pekişecek.

29 Ekim’de Artistanbul Feshane ve Cendere Sanat Müzesi’nde Atatürk ve Cumhuriyet Atölyesi gerçekleştirilecek. Çocuklara Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Cumhuriyetin kuruluş süreci, Atatürk’ün ilke ve inkılapları ile Cumhuriyet değerleri interaktif bir şekilde anlatılacak. Atölye, çocukların bu değerleri daha iyi kavrayabilmeleri için yaratıcı drama, resim ve hikaye anlatımı gibi uygulamalı etkinliklerle desteklenecek.

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde bayram kutlamaları hafta boyunca gerçekleşecek. Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca çocukların katılımlarıyla Atatürk’ü anma, şiir okuma, çeşitli sanat teknikleriyle Türk Bayrağı oluşturma, kolaj hazırlama, rozet ve taç oluşturma etkinlikleri düzenlenecek. Merkezlerde sınıflar, koridorlar ve bahçeler çocukların yapacağı bayrak süslemeleri ile donatılarak bayram için hazırlıklar gerçekleşecek, merkez ortak alanında “Cumhuriyet” panoları oluşturulacak. Çocuklar merkezin ortak alanlarında hazırladıkları pankartlar ile Cumhuriyet temalı şarkılar eşliğinde yürüyüşler gerçekleştirecek.