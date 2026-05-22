İstanbul Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları: Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanındayız!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından toplanan CHP'li İstanbul belediye başkanları ortak açıklama yayımladı. Belediye başkanları açıklamasında "Bizler, İstanbul’daki tüm CHP’li Belediye Başkanlarımızla birlikte, Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanındayız!" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanları tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarımızın milli egemenliği sandık yoluyla tesis ettiği anayasal düzen ile kurulmuş, bu yaşa kadar bu sayede gelmiştir.

Demokrasimizin temeli olan siyasi partiler ise liderlerini, üyelerinin ve delegelerinin hür iradesiyle seçerler.

Bu, vatandaşın memnun olmadığı siyasetçileri değiştirme hakkını güvenceye alarak sistemsel tıkanıklıkları ve siyasal krizleri engelleyen yegâne güvencemizdir.

Partilerin iç işleyişine müdahale edilmesinin, üye ve delege iradelerinin yok sayılmasının yaratacağı sonuçların 86 milyona kaybettirdiği açıktır.

Siyasetin gölgesinde yargı, yargının gölgesinde siyaset ile Cumhuriyetimizin demokratik birikimini aşındıracak süreçlerin, memleketimize büyük zarar verdiği ortadadır.

Bu nedenle, aslolanın seçilmişler olduğu, anayasal demokratik düzenden yana olmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetimize, partimize, seçilmişlerimize, vatandaşlarımızın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkacağız.

Bizler, İstanbul’daki tüm CHP’li Belediye Başkanlarımızla birlikte, Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanındayız!

İstanbul Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları"