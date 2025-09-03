İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul Çekmeköy'de aralarında husumet olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından bıçaklanan Savcı Kayhan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Çekmeköy Ömerli’de bugün saat 21:15 sıralarında bir restoranda İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıya uğradı.

Savcı Kayhan'ın önceden husumetlisi olan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklandığı bildirildi. Boğazından bıçaklanan Kayhan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırgan Mustafa Can Gül'ün ise cinayetin ardından yakalandığı bildirildi.

Mustafa Can Gül, sorgulanmak üzere Çekmeköy Ömerli Jandarma Karakolu’na götürüldü. Geniş çaplı soruşturmaya ise sürüyor.

İDDİAYA GÖRE RESTORAN SAVCININ, SALDIRGAN İSE ESKİ ÇALIŞAN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada katil zanlısı ile savcı arasında önceden husumet olduğu bildirilirken iddiaya göre Savcı Ercan Kayhan’ın öldürüldüğü restoran kendisine ait. Yine iddiaya göre; katil zanlısı daha önce burada çalışıyordu ve Savcı Ercan Kayhan tarafından madde bağımlılığı nedeniyle işten çıkarıldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.09.2025 günü saat:21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de cinayetle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada çok yönlü soruşturma başlatıldığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan KAYHAN, Çekmeköy’de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır.

Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz."