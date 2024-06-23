İstanbul D-100'de zincirleme kaza: 2'si çocuk 6 yaralı
İstanbul'un Kartal ilçesinde, D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Saat 05.00 sıralarında D-100 kara yolu Kartal mevkisi Edirne istikametinde 1 ticari taksi ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası oldu.
Kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin kaza yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından araçlar çekici yardımıyla götürüldü.