İstanbul'da 1.5 yaşındaki çocuk çöpte bulundu: Anne gözaltında

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre, 1,5 yaşlarında bir kız çocuğunun çöpte olduğunu gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada bir erkek, "Bu benim kızım" diyerek çocuğu çöpten almaya çalıştı.

Çevredeki yurttaşlar ise bu duruma izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak çocuğu ambulansa aldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından çocuğun annesi Ayşe D. tarafından çöpe attığı tespit edildi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Çöpün yanında çocuğu almak isteyen adamın ise kızın babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.