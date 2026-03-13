İstanbul'da 1 kişi sahte içkiden hastaneye kaldırıldı: 1 gözaltı

İstanbul'da Büyükçekmece'de gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içkiden zehirlenen Kazım B. (55) isimli kişinin Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne getirildiğine yönelik ihbarın ardından çalışma başlattı.

Polis hastanede tedavi gören kişinin sahte içkiyi temin ettiği şüpheliyi belirledi.

Atatürk Mahallesi'nde evine operasyon düzenlenen şüpheli Mehmet A. (78) gözaltına alındı.

Şüphelinin evi ile aracında yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan 94 litre etil alkol, 22 farklı marka ve ebatlarda sahte içki dolu şişe, 34 boş içki şişesi ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.