İstanbul'da 1 Mayıs ablukası: Kadıköy'de yoğun güvenlik 'önlemi'

İşçiler, memurlar, işsizler, gençler, kadınlar, yaşam savunucuları kısacası toplumun tüm kesimleri, yaratılan yağma ve talana dur demek, Saray rejimine karşı çıkmak için 1 Mayıs alanlarında tek ses olacak. İstanbul Valiliği ise 1 Mayıs’ta kenti ablukaya aldı.

İstanbul'da 1 Mayıs DİSK'in toplanma çağrısında bulunduğu Kadıköy'de güvenlik önlemleri alındı.

1 Mayıs nedeniyle konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri farklı noktalara toplanma çağrısında bulundu.

DİSK'in çağrıda bulunduğu Kadıköy'de gece saatlerinden itibaren güvenlik tedbirleri alındı.

Rıhtım bölgesi bariyerlerle kapatılırken arama noktalarına gelenler kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından içeri alınıyor.