İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları: 27 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul’da 1 Mayıs’a ilişkin üçüncü kez yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 27 kişi tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik, 21 Mayıs sabahı yapılan ev baskınları ile gözaltına alınan 27 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 39 kişiden 27'si gözaltına alınmıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi'nin sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada; gözaltına alınan 27 kişinin adliyeye getirildiği ve Savcılık ifadelerinin bittiği duyuruldu.

ÇHD, 27 kişinin tamamının tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini duyurdu.

27 kişinin tamamı tutuklamaya sevk edildi. #1Mayıs2024 — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) May 23, 2024

SOL PARTİ: ASLA TESLİM ALAMAZLAR

SOL Parti, ev baskınları sonucu birçok üyesinin gözaltına alındığını duyurduğu paylaşımda "İstanbul'da aralarında parti üyelerimizin de olduğu pek çok kişi bugün de ev baskınlarıyla gözaltına alındı. 1 Mayıs Taksim tutuklama ve gözaltılarıyla muhalefeti #AslaTeslimAlamazlar Gözaltılara son! Tutuklular serbest bırakılsın!" ifadelerini kullanmıştı.

49 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Anayasa Mahkemesi, 12 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararda Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını "hak ihlali" saymıştı. Bu kararı da gerekçe gösteren çok sayıda emekçi, sendikaların, partilerin ve meslek örgütlerinin belirlediği toplanma noktalarında buluşmuştu.

Ancak Bozdoğan Kemeri, İstiklal Caddesi, Taksim çevresi, Beşiktaş ve Şişli'de çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatılmış, bazı metro seferleri iptal edilmişti.

Yasaklar altında Taksim'e çıkmak için, Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nde polisle karşı karşıya gelip barikatı geçmeye çalışanların da aralarında bulunduğu 217 kişi gözaltına alınmış, İçişleri Bakanlığı ev baskınlarında da 29 kişinin daha gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanların çoğunluğu 1 Mayıs akşam saatlerinde serbest bırakılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde günlerdir tutulan 65 kişi adliyeye sevk edilmişti. Sevk edilen 65 kişiden 38’i tutuklanırken, 27 kişi ise adli kontrol şartı ile uygulanarak serbest bırakılmıştı. 5 Mayıs sabahı ikinci kez yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12 kişiden 11'i de 6 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Böylelikle 1 Mayıs gözaltılarında tutuklanan toplam kişi sayısı 49'a yükselmişti.