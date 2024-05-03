İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul’da 1 Mayıs’ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi. SOL Parti'den yapılan açıklamada, "1 Mayıs eyleminden dolayı İstanbul'da üyelerimizin de bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik ev baskınları düzenleniyor" denildi.

İstanbul’da 1 Mayıs’ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendiği belirtildi.

Şu ana kadar SOL Parti, Halkevleri, Devrimci Hareket, Devrimci Gençlik Dernekleri, Sosyalist Mücadele İnisiyatifi üyelerinin gözaltına alındığı duyuruldu.

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "1 Mayıs eyleminden dolayı İstanbul'da üyelerimizin de bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik ev baskınları düzenleniyor" denildi.

1 Mayıs eyleminden dolayı İstanbul'da üyelerimizin de bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik ev baskınları düzenleniyor.



"Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz diyenler"e yanıtımız;



O duvar duvarınız, vız gelir bize vız ✊#1Mayıs pic.twitter.com/dojfYHUWtO — SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) May 3, 2024

Halkevleri üyelerinin evlerine yapılan polis baskınında gözaltı gerekçesinin “yasadışı eyleme katılmak” olduğu ifade edilirken, Devrimci Gençlik Dernekleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Derneğimize yönelik polis baskınları gerçekleşiyor" denildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "1 Mayıs'ta hukuksuz Taksim yasağına karşı direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet'e geçeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

1 Mayıs'ta hukuksuz Taksim yasağına karşı direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet'e geçeceğiz.



AYM kararını ihlal edenler hukuktan bahsedemez! Yaşasın 1 Mayıs! — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) May 3, 2024

Ayrıntılar gelecek...

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NE OLMUŞTU?

AYM'nin hak ihlali kararına rağmen Saray yönetimi, emekçiler için sembolik önem taşıyan Taksim Meydanı’nı günler öncesinden kuşatmış, meydana uzak-yakın tüm yolları, cadde ve sokakları barikatlarla çevirmişti.

Saraçhane'deki toplanma noktasından Taksim'e yürümek isteyen yurttaşlar, Unkapanı'ndaki Bozdoğan su kemerleri altında barikat kuran polisle karşı karşıya gelmiş ve polisin biber gazı ve plastik mermili müdahalesine maruz kalmıştı.

Polisin müdahalesi sonrası, 217 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 182’si serbest bırakılmış, 35 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.