İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları devam ediyor: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler yine sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişi Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dün 38’i tutuklanırken, 27 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyenler ev baskınlarıyla gözaltına alınmaya devam ediyor.

Bu sabah saatlerinde de yine çok sayıda kişi gözaltına alındı. Devrimci Gençlik Dernekleri, Halkevleri, Kaldıraç Hareketi ve Öğrenci Faaliyeti'nden yaklaşık 12 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltılar Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "İktidarın 1 Mayıs saldırıları, 1 Mayıs’ta Taksim ısrarını kriminalleştirme çabası devam ediyor. Bu sabah da çok sayıda devrimcinin evine polis operasyonu gerçekleştirildi. Toplam gözaltı sayısı şu an 11. Gözaltı takibi için vatan emniyete geçeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İktidarın 1 Mayıs saldırıları, 1 Mayıs’ta Taksim ısrarını kriminalleştirme çabası devam ediyor. Bu sabah da çok sayıda devrimcinin evine polis operasyonu gerçekleştirildi. Toplam gözaltı sayısı şu an 11. Gözaltı takibi için vatan emniyete geçeceğiz. #1Mayıs2024 — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) May 5, 2024

ÇHD İstanbul Şubesi, gözaltına alınanların sayısının 12 olduğunu duyurdu.

Dün 38’i tutuklanırken, 27 kişi ise adli kontrol şartı ile uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Kaldıraç, ev baskınlarına dair kırılan kapı fotoğraflarını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, 12 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararda Taksim'in 1 mayıs kutlamalarına kapatılmasını "hak ihlali" saymıştı. Bu kararı da gerekçe gösteren çok sayıda emekçi, sendikaların, partilerin ve meslek örgütlerinin belirlediği toplanma noktalarında buluşmuştu.

Ancak Bozdoğan Kemeri, İstiklal Caddesi, Taksim çevresi, Beşiktaş ve Şişli'de çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatılmış, bazı metro seferleri iptal edilmişti.

Buna rağmen Taksim'e çıkmaya çalışan, Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nde polisle karşı karşıya gelip barikatı geçmeye çalışanların da aralarında bulunduğu 217 kişi gözaltına alınmış, İçişleri Bakanlığı ev baskınlarında da 29 kişinin yakalandığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanların çoğunluğu 1 Mayıs akşam saatlerinde serbest bırakılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde günlerdir tutulan 65 kişi dün adliyeye sevk edilmişti.

Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamak isterken gözaltına alınanların serbest bırakılması için sosyal medyadan da çağrılar yapıldı. Çok sayıda siyasi parti, sendika ve meslek örgütleri, ‘Taksim'i Özgür Bırak’ etiketiyle sosyal medya kampanyası düzenledi.

Adliyeye sevk edilen 65 kişiden 38’i tutuklanırken, 27 kişi ise adli kontrol şartı ile uygulanarak serbest bırakıldı.