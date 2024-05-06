İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları: Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

İstanbul'da, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere ikici kez ev baskınları yapıldı. Dün sabah evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyenlere yapılan ev baskınları sonucunda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Dün sabah saatlerinde, Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD), Halkevleri, Kaldıraç Hareketi, Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Öğrenci Faaliyeti'nden 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, görevli memura mukavemet, kamu malına zarar verme suçlarına karıştığı iddiasıyla 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri dün akşam tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

12 kişinin savcılık ifadeleri başladı.

38 KİŞİ TUTUKLANDI

Anayasa Mahkemesi, 12 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararda Taksim'in 1 mayıs kutlamalarına kapatılmasını "hak ihlali" saymıştı. Bu kararı da gerekçe gösteren çok sayıda emekçi, sendikaların, partilerin ve meslek örgütlerinin belirlediği toplanma noktalarında buluşmuştu.

Ancak Bozdoğan Kemeri, İstiklal Caddesi, Taksim çevresi, Beşiktaş ve Şişli'de çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatılmış, bazı metro seferleri iptal edilmişti.

Buna rağmen Taksim'e çıkmaya çalışan, Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nde polisle karşı karşıya gelip barikatı geçmeye çalışanların da aralarında bulunduğu 217 kişi gözaltına alınmış, İçişleri Bakanlığı ev baskınlarında da 29 kişinin yakalandığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanların çoğunluğu 1 Mayıs akşam saatlerinde serbest bırakılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde günlerdir tutulan 65 kişi dün adliyeye sevk edilmişti.

Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamak isterken gözaltına alınanların serbest bırakılması için sosyal medyadan da çağrılar yapıldı. Çok sayıda siyasi parti, sendika ve meslek örgütleri, ‘Taksim'i Özgür Bırak’ etiketiyle sosyal medya kampanyası düzenledi.

Adliyeye sevk edilen 65 kişiden 38’i tutuklanırken, 27 kişi ise adli kontrol şartı ile uygulanarak serbest bırakıldı.