İstanbul'da 1 Mayıs: DİSK Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı

Türkiye 1 Mayıs’a hazırlanırken İstanbul’da gece yarısından itibaren geniş çaplı yasak ve kısıtlamalar devreye alındı. Taksim başta olmak üzere kentin birçok noktasına erişim sınırlandırılırken, metro, tramvay ve deniz ulaşımında seferler durduruldu; çok sayıda cadde ve sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kentte kutlamalar yalnızca belirlenen alanlarla sınırlandırılırken, İstanbul genelinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanmaya başladı.

Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamalarına bu yıl da izin verilmedi.

DİSK heyeti ise meydana giderek çelenk bıraktı.

Çelenk bırakma töreninde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs’ın işçi sınıfı için taşıdığı anlamı vurguladı. Çerkezoğlu, “Bugün 1 Mayıs. Bugün işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü” dedi.

Taksim’in 1 Mayıs açısından tarihsel ve simgesel önemine dikkat çeken Çerkezoğlu, meydanın yasaklanmasına tepki gösterdi.

Çerkezoğlu, Türkiye’de ve dünyada 1 Mayıs denildiğinde gözlerin İstanbul’a çevrildiğini belirterek şunları söyledi:

“1 Mayıs dediğimizde ülkemizde ve hatta dünyada herkesin gözü kulağı İstanbul'da Taksim Meydanı'ndadır. Çünkü Taksim Meydanı 1 Mayıs Meydanıdır. Ve bir kez daha ülkemizde siyasi iktidarın tümüyle haksız, hukuksuz, sayısız mahkeme kararlarına rağmen, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, uluslararası mahkemelerin kesinleşmiş kararına rağmen 1 Mayıs meydanımız, Taksim Meydanımız bir kez daha yasaklı.”

Çerkezoğlu, Taksim’in yalnızca bir meydan olmadığını, işçi sınıfının hafızasında özel bir yere sahip olduğunu söyledi. 1977 1 Mayıs’ına ve sonraki yasaklı yıllara işaret eden Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Oysa tarih, toplum ve hukuk tek bir gerçek üzerinde uzlaşmıştır: Taksim Meydanı 1 Mayıs Meydanıdır. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Bundan 49 yıl önce, burada onlarca arkadaşımızı kaybettiğimiz 77 1 Mayısı'ndaki katliam da, 1980 askeri darbesi de bu gerçeği değiştirememiştir. Bu meydan Türkiye işçi sınıfının, emekçi halkın, kadınların, gençlerin hafızasıdır, birliğimizdir, dayanışmamızdır, bu meydan mücadelemizdir. Ve bu meydan bu simgesel anlamıyla bizim açımızdan son derece değerlidir, anlamlıdır.”

"AKP ZİHNİYETİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Taksim yasağının yalnızca kutlama alanına ilişkin bir karar olmadığını söyledi. Çerkezoğlu, yasağın iktidarın emekçilere ve toplumsal muhalefete bakışını gösterdiğini belirtti:

“Ve biliyoruz ki bu Taksim yasağı sadece bir meydan yasağı değildir. Bugün ülkeyi yöneten siyasi iktidarın, AKP'nin zihniyetini göstermektedir. Çünkü ülkeyi yönetenler Taksim'i yasaklarken, işçi sınıfının sesini boğmak, bu meydanı sermayenin, karanlığının ve korkunun simgesi haline getirmek istiyorlar. Biz buna asla izin vermeyeceğiz.”

Çerkezoğlu, ekonomik politikalara da tepki gösterdi. İşçilerin düşük ücretlere mahkûm edildiğini, vergi sisteminin adaletsizlik ürettiğini ve emeğin değersizleştirildiğini söyledi:

“Bugün emeğimizi değersizleştirmeye çalışanlar, hepimizi asgari ücrete mahkum etmeye çalışanlar, Türkiye'yi küresel sermayeye ucuz emek cenneti haline getirmeye çalışanlar, adaletsiz vergi sistemiyle yoksuldan alıp zengine, işçiden alıp patrona vermeye çalışanlar, düzenin bütün çarklarını zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için döndürenler, bu Taksim yasağını da bize getirenlerdir.”

Çerkezoğlu, konuşmasında yargı, demokrasi ve özgürlükler başlıklarına da değindi. İktidarın toplumsal desteğini kaybettikçe baskıyı artırdığını savundu:

“Bugün ülkeyi yöneten iktidar emeğe karşı sermayenin iktidarıdır. Halka karşı rantın iktidarıdır. Ve iktidar toplumsal desteğini kaybettikçe daha da baskıcı yöntemlere sarılmaktadır. Yargıyı siyasallaştırarak, hukuku bir sopa haline getirerek iktidarını sürdürmeye çalışmaktadır.”

Sendikacılar, gazeteciler, siyasetçiler ve belediye başkanlarının cezaevinde olmasına da dikkat çeken Çerkezoğlu, Taksim yasağını bu baskı ortamının parçası olarak değerlendirdi:

“O nedenledir bu Taksim yasağı. O nedenledir bu baskılar, artan eşitsizlikler, adaletsizlikler. O nedenledir bugün hapishanelerde sendikacıların, gazetecilerin, siyasetçilerin, belediye başkanlarının hapishanede olması. O nedenledir bu haksız hukuksuz Taksim yasağı.”

"BİRLEŞELİM DİRENELİM"

Çerkezoğlu, DİSK’in bu yılki 1 Mayıs çağrısını “Birleşelim, değiştirelim” sözleriyle ifade etti. İşçileri, kadınları, gençleri ve halkı ortak mücadeleye çağırdı:

“Baskıyı ve zulmü kendi iktidarlarının güvencesi olarak görenler bilsinler ki, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerden, emekçilerden, kadınlardan, gençlerden daha büyük bir güç yoktur. O nedenle biz bu yıl 1 Mayıs meydanlarına tüm sınıf kardeşlerimizi çağırırken "Birleşelim, değiştirelim" diyoruz. "Birleşelim, direnelim, mücadelemizi büyütelim ve bu adaletsiz düzeni değiştirelim" diyoruz.”

Çerkezoğlu, farklı iş kollarında çalışan emekçilerin ortak hareket etmesi hâlinde mevcut düzenin değişebileceğini söyledi:

“Evet, işçiler birleştiğinde, hayatı her gün ama her gün yeniden üreten işçiler birleştiğinde, bu adaletsiz düzen ayakta duramaz. O nedenle fabrikadaki işçiyle plazadaki emekçi, belediyedeki işçiyle atölyedeki işçi, inşaattaki madendeki işçiyle hastanedeki okuldaki emekçi birleştiğinde bu abluka mutlaka ama mutlaka dağılacak.”

"1 MAYIS'TA MEYDANLARA ÇAĞIRIYORUZ"

Çerkezoğlu, konuşmasının sonunda tüm emekçilere 1 Mayıs meydanlarında buluşma çağrısı yaptı. Eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve demokrasi vurgusu yapan Çerkezoğlu, şunları söyledi:

“O nedenle 1 Mayıs meydanlarında çağrımız, Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarına çağrımız: Emeğimize sahip çıkalım, ekmeğimize sahip çıkalım, geleceğimize sahip çıkalım. Ve hepimizin eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve kardeşlik içinde yaşadığı; demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği emeğin Türkiye'si için birleşelim ve bu mücadeleyi hep birlikte büyütelim diyoruz.”

Çerkezoğlu, Taksim yasağının ve baskıların ortak mücadeleyle aşılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Beraberliğimizle, birliğimizle, mücadelemizle bütün bu yasakları da, baskı rejimini de, bu ablukayı da hep birlikte dağıtacağız. Hepimizin eşit ve özgür bir biçimde yaşadığı bir ülkede 1 Mayıs'ımızı Taksim'de özgürce kutladığımız günleri de hep birlikte getireceğiz. Mücadelemizle, birliğimizle, dayanışmayla getireceğiz.”