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İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı hatlar hâlâ kapalı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında düzenlenen etkinlerin sona ermesinin ardından İstanbul'da kapanan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatlarının ulaşıma açıldığını açıkladı. Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı; ⁠İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayı; Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı; ⁠Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs durakları ise halen sefere kapalı.

Güncel
  • 01.05.2024 21:00
  • Giriş: 01.05.2024 21:00
  • Güncelleme: 01.05.2024 21:05
Kaynak: ANKA
İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı hatlar hâlâ kapalı
FOTOĞRAF: ANKA

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında düzenlenen etkinlerin sona ermesinin ardından İstanbul'da kapanan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatlarının ulaşıma açıldığını açıkladı. 

Valilikten konuya ilişkin açıklama şöyle:

" M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim Meydan ve Şişhane durakları hariç kapatılan diğer metro duraklarının seferlere açılmasına,
⁠M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere açılmasına,
⁠M7 İstoç-Yıldız metro hattının sefere açılmasına,
⁠Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına,
⁠T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına,
⁠T6 Tramvay hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına,
⁠Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere açılmasına,

BAZI HATLAR HÂLÂ KAPALI

Ancak;

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının durdurulmasına devam edilmesine,
⁠İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın durdurulmasına devam edilmesine,
⁠Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının durdurulmasına devam edilmesine,
⁠Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) seferlere durdurulmasına devam edilmesine karar verilmiştir."

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