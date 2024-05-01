İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı hatlar hâlâ kapalı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında düzenlenen etkinlerin sona ermesinin ardından İstanbul'da kapanan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatlarının ulaşıma açıldığını açıkladı. Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı; ⁠İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayı; Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı; ⁠Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs durakları ise halen sefere kapalı.

Güncel 01.05.2024 21:00 Giriş: 01.05.2024 21:00

Güncelleme: 01.05.2024 21:05 Kaynak: ANKA

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FOTOĞRAF: ANKA