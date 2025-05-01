İstanbul'da 1 Mayıs: On binler Kadıköy'de

Ülkenin dört bir yanında milyonlar, hukuksuzluklara ve emek sömürüsüne karşı bugün 1 Mayıs meydanlarını doldurdu.

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının İstanbul'daki merkezi Kadıköy.

Öte yandan İstanbul Valiliği, 1 Mayıs’ta kenti ablukaya aldı. Eylemlerin merkezi olan Kadıköy'de 'geniş güvenlik önlemleri' alındı.

Konfederasyonlar, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri farklı noktalarda toplanarak Kadıköy İskele Meydanı'na yürüme çağrısında bulundu.

Sabahın erken saatlerinden farklı alanlarda bir araya gelen gruplar kortej oluşturarak alana doğru yürümeye başladı.

Üniversite korteji, 1 Mayıs için Kadıköy İskele Meydanı'na ilerliyorhttps://t.co/7039Nnso85 pic.twitter.com/uBxcdWCgR7 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 1, 2025

Kalabalık her geçen dakika artıyor.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin İstanbul’da Kadıköy’de kutlayacaklarını açıkladıkları 1 Mayıs’a ilişkin daha sonra da EMEP, TİP, SOL Parti, TKP, DEM Parti, CHP gibi pek çok siyasi parti ve üniversite öğrencileri de Kadıköy'e çağrı yapmıştı.

DEM Parti korteji de miting alanına geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kadıköy'de olacak.

“TURBUNAN, ŞALGAMILAN DEVLET YÖNETİLMEZ” PANKARTINA YASAK

Polis, CHP'li gençlerin hazırladığı “Turbunan, şalgamılan devlet yönetilmez” ifadelerinin yer aldığı pankartı alana sokmadı. CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları ile polis arasında pankartın alana sokulmasına yönelik kısa süreli bir tartışma yaşandı.Tartışmanın ardından pankart alana alınmazken, gençlik örgütü üyelerine gözaltı tehdidinde bulunulduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...