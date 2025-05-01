İstanbul'da 1 Mayıs: On binler yasaklara ve yağışa rağmen Kadıköy'de buluştu

Ülkenin dört bir yanında milyonlar, hukuksuzluklara ve emek sömürüsüne karşı bugün 1 Mayıs meydanlarını doldurdu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının İstanbul'daki merkezi Kadıköy'dü. İktidar, Taksim Meydanı'nı kapatma bahanesiyle tüm kenti ablukaya aldı.

Adı konulmamış bir OHAL yaşanan İstanbul'un merkezindeki tüm ana yollar ulaşıma kapatılırken şehrin toplu taşıma sistemi de yurttaşların hareket etmesini engellemek için durduruldu.

Yasaklar, "yasal miting alanı" olan Kadıköy'e ulaşmayı da oldukça zorlu hale getirdi. Öte yandan Taksim'e ulaşmaya çalışan yüzlerce kişi gözaltına alındı.





Konfederasyonlar, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri farklı noktalarda toplanarak Kadıköy İskele Meydanı'na yürüme çağrısında bulunmuştu.

Sabahın erken saatlerinden farklı alanlarda bir araya gelen gruplar kortej oluşturarak alana doğru yürümeye başladı.

Üniversite korteji, 1 Mayıs için Kadıköy İskele Meydanı'na ilerliyorhttps://t.co/7039Nnso85 pic.twitter.com/uBxcdWCgR7 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 1, 2025

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin İstanbul’da Kadıköy’de kutlayacaklarını açıkladıkları 1 Mayıs’a ilişkin daha sonra EMEP, TİP, SOL Parti, TKP, DEM Parti, CHP gibi pek çok siyasi parti ve üniversite öğrencileri de Kadıköy'e çağrı yapmıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kadıköy'deki mitinge katıldı.

Ortak açıklamayı Hüseyin Tosu ve Zuhal Kaynak birlikte okudu. Açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce yurttaşın, başka bir yaşamın ve başka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu göstermek için bir araya geldiği vurgulandı.

“Asgari ücretle yaşamaya mahkûm edilmediğimiz, grevlerin yasaklanmadığı, demokratik hakların özgürce kullanılabildiği bir Türkiye mümkündür” denilen açıklamada, "Çalışırken ölmediğimiz, sağlığımızı kaybetmediğimiz, 8 saat insanca çalışıp, 8 saat dinlenip, 8 saat yaşadığımız bir hayat mümkün. Emeklilik hakkımızın gasbedilmediği, emeklilerin insanca yaşayabildiği bir ülke mümkün" ifadeleri yer aldı.

Kadınların, gençlerin, emeklilerin, depremzedelerin ve kamu çalışanlarının da seslerinin duyurulduğu açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi ve ILO 190 sayılı sözleşmenin onaylanması gerektiği belirtildi.

Sahnede, cezaevinde tutulan siyasi parti başkanları, belediye başkanları ve öğrencilere selam gönderildi.

Gençlik adına söz alan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrencisi Umut Özgür Şahin, gençlerin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal zorlukları dile getirerek, baskılara karşı direniş mesajı verdi.

Taksim’e çıkmak isteyen kitlenin, şiddetle gözaltına alındığını söyleyen Şahin, gözaltına alınan arkadaşlarına selam göndererek, “Her yer Taksim, her yer direniş!” dedi.

Kadınlar ve LGBTİ+’lar adına kürsüye çıkan Hatice Yayla, “Emeği üreten, sokaklarda direnen, bu meydanları dolduran, eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesini büyütenler… Hepinizi kadınların sözüyle, direnişin, isyanın, dayanışmanın coşkusuyla selamlıyorum” diyerek başladı.

“Biz kadınlar bugün yalnızca emeğimizi değil, onurumuzu, bedenimizi, özgür yaşam hakkımızı ve geleceğimizi de savunmak için buradayız” diyen Yayla, kadınların bu ülkede sadece yoksulluğun değil, eşitsizliğin, güvencesizliğin, şiddetin ve inkarın da yükünü taşıdığını vurguladı. Ev içi emeğin görünmez kılındığını, kadının toplumsal üretimden dışlandığını belirten Yayla, “Üretimin her alanında var olmamıza rağmen emeğimizin adı yok, güvencesi yok, eşit işe eş değer ücret yok” dedi.

Emekliler adına kürsüye çıkan Hasan Karakazan, "Bu devlet, emeklilere kambur diyor. Oysa biz yıllarca vergi ödedik, çalıştık, bu ülkeye hizmet ettik. Kambur değiliz. Asıl kambur onlar” diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz ve TTB Genel Başkanı Alpay Azap, kutlamalar için oluşturulan platformda yerlerini aldı.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’DEN ORTAK MANİFESTO

Bu dört meslek örgütü ile diğer örgütlerin “gelecek hedeflerini ortaya koyan ve mücadele hattını belirleyen” manifestosu okundu. Manifestoda, “Biz bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleriz. Biz, işçiler, kamu emekçileri, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, hekimler, emekliler, gençler, kadınlar” denilerek, şunlar kaydedildi:

“Bugün ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında buluştuk. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak, 1 Mayıs meydanlarına aktık. Kendini bu ülkenin sahibi sananlara, halktan büyük bir güç olmadığını bir kez daha gösterdik. Biz, tüm renklerimiz ve farklılıklarımızla Türkiye’yiz.

'ÜLKEMİZDE YEPYENİ BİR GÜNEŞ DOĞUYOR'

Bugün, 1 Mayıs meydanlarında, başka bir yaşamın, başka bir Türkiye’nin müjdesini vermek için bir aradayız. Bugün 1 Mayıs alanlarında, bir kez daha tanık oluyoruz ki ülkemizde yepyeni bir güneş doğuyor. Mutlu bir hayat filizleniyor. 1 Mayıs alanlarından bir kez daha ilan ediyoruz ki zorbaların değil; işçilerin, emekçilerin, halkın egemen olduğu bir ülke mümkün. Ürettiğimiz değeri adaletli görüştüğümüz, asgari ücrete ve asgari yaşama mahkum kalmadığımız bir hayat mümkün. Demokratik haklarımızı kullanabildiğimiz, sendikalı olabildiğimiz, grevlerin yasaklanmadığı, itiraz edenin hakkını savunanın kapısına gece yarısı kimsenin dayanmadığı bir ülke mümkün.

'KAYNAKLARIN 86 MİLYONU, İNSANCA YAŞATMAK İÇİN KULLANILDIĞI BİR ÜLKE MÜMKÜN'

Çalışırken ölmediğimiz, sağlığımızı kaybetmediğimiz, tükenmediğimiz, tacize, şiddete, ayrımcılığa uğramadığımız, 8 saat insanca çalışıp 8 saat insanca dinlenip 8 saat insanca yaşadığımız bir hayat mümkün. Onlarca yıl çalıştıktan sonra emekli olabildiğimiz, emeklilik hakkımızın gasbedilmediği, emekli olunca çalışmak zorunda kalmadığımız, emeklisini insanca yaşatan bir ülke mümkün. Sokaklar, iş yerinde, şiddetin ve tacizin olmadığı, kadınların güvencesiz ve esnek çalışmaya mahkum edilmediği, ayrımcılığa uğramadığı, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulandığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) 190 sayılı Sözleşmenin onaylandığı bir hayat mümkün. Ülke kaynaklarının sermaye için, rantçılar için, savaş için, siyasi rakipleri tasfiye etmek için değil; bizi, 86 milyonu, insanca yaşatmak için kullanıldığı bir ülke mümkün.

Kimsenin ikinci sınıf vatandaş olmadığı; dilimize, inancımıza, kimliğimize, kökenimize bakılmadan hepimizin tüm renklerimizle eşit yurttaşlar olduğumuz, özgürce siyaset yapabildiğimiz ve örgütlenebildiğimiz, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşadığımız bir hayat mümkün. Çocuklarımızın okula aç gitmediği, öğretmenlerin bir gecede sürgün edilmediği, diplomaların tek kişinin emriyle iptal edilmediği bir ülke mümkün.

'FELAKETİ ÇARESİZCE BEKLEMEDİĞİMİZ BİR TÜRKİYE MÜMKÜN'

Yıllarca çalışıp, okullar bitirip en zor sınavları geçip mülakat adı verilen tek adama sadakat sınavına maruz kalmadığımız, KHK’dan ve bir sabah işsiz kalmadığımız, çalışma hakkımız başta olmak üzere kazanılmış haklarımızın korunduğu bir hayat mümkün. Gazetecilerin, sendikacıların, sanatçıların, akademisyenlerin, belediye başkanlarının, eş başkanlarının, muhalif siyasetçilerin, gençlerin hapsedilmediği, özgür bir Türkiye mümkün. Büyük bölümü deprem bölgesi olan bir ülkede, felaketi çaresizce beklemediğimiz, rantı değil; doğayı ve yaşamı kurmayı hedefleyen bir ülke mümkün. Herkesin başını sokabileceği bir evi olduğu, depreme dayanıklı, doğaya ve insana saygılı güvenli şehirlerde yaşadığımız bir Türkiye mümkün.

Bebeklerin sağlığının para hırsına kurban edilmediği, boğmacadan, kızamıktan çocukların ölmediği, insanları hastalıklardan koruyan, hastalandığında kolayca ulaştığı nitelikli bir sağlık sistemi mümkün. Tek bir kişinin değil; kayyumcuların değil; halkını söz ve karar sahibi olduğu bir düzen mümkün. Gerçek bir demokrasi mümkün.

'YETER Kİ BİRLİK OLALIM'

Bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki yüzlerce 1 Mayıs alanında aynı anda hep beraber ilan ediyoruz: Emeğin, demokrasinin, adaletin, barışın, eşitliğin, laikliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin egemen olduğu bir düzeni kuracağız. Yeter ki birlik olalım, yeter ki mücadele edelim, kurtuluş için hep beraber olalım.

2025 yılında 1 Mayıs meydanlarında, milyonlar kendisinin ve ülkenin geleceği için söz veriyor. Yarından tezi yok bu meydanlar ayrılmaz. Nerede yaşıyorsak, çalışıyorsak, mücadele diyorsak, orada örgütleneceğiz. Örgütlenerek kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Biz kazandığımız da demokrasi, adalet, barış, kardeşlik, emek kazanacak. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

“TURBUNAN, ŞALGAMILAN DEVLET YÖNETİLMEZ” PANKARTINA YASAK

Polis, CHP'li gençlerin hazırladığı “Turbunan, şalgamılan devlet yönetilmez” ifadelerinin yer aldığı pankartı alana sokmadı. CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları ile polis arasında pankartın alana sokulmasına yönelik kısa süreli bir tartışma yaşandı.Tartışmanın ardından pankart alana alınmazken, gençlik örgütü üyelerine gözaltı tehdidinde bulunulduğu öğrenildi.

"BİR ÜLKEDE EMEK ÖZGÜRSE O ÜLKE ÖZGÜRDÜR"

Özel, Kartal'daki kutlamanın ardından Kadıköy'deki mitinge geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Bir ülkede emek özgürse o ülke özgürdür. Örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmışsa ve emekçilerin önündeki bariyerler kaldırılmışsa o ülke özgürdür ve o ülke hep birlikte zenginleşmeye doğru ilerlemektedir" dedi.

"Bugün Türkiye'de hem örgütlenmenin önünde engeller var hem de İstanbul'un sembol meydanı Taksim abluka altında" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Sendikalar bugün yıllar sonra Kadıköy'deler ama temel hedefin taksim olduğunu söylüyorlar. Taksim'in bir özgürlük meydanı olarak, emek meydanı olarak özgürleşeceği gün için mücadele ediyoruz. Bugün Taksim'deki yasak ve abluka bu ülkedeki iktidarın özgüvensizliğini gösteriyor."

DEMİRTAŞ'IN MESAJI OKUNDU

Kadıköy'deki mitingde, 8.5 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mesajı da okundu. Demirtaş'ın mesajı şu şekilde:

"Emek ve dayanışma vesilsiyle bir araya gelen tüm emekçilere yürek dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biliyoruz ki dünyanın neresinde sömürü ve zulüm varsa orada illa ki direniş de vardır. Emeğin ve emekçinin hakkı kazanılana dek bu sömürü düzeni yıkılana dek, toplumsal barışla birlikte demokratik bir sistem inşa edilene dek hep birlikte direneceğiz. Bu vesileyle tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutluyor, özgür günlerde görüşebilmeyi diliyoruz. Yaşasın 1 Mayıs."

MECİDİYEKÖY'DEKİ GÖZALTILARA TEPKİ

Alanda, Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen 400'den fazla yurttaşın darp edilerek gözaltına alınmasına da tepki gösterildi. Sahne önündeki gençler "Şişli'de gözaltı, işkence var" şeklinde slogan attı.