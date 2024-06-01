İstanbul'da 11 iş yerinden hırsızlık yapan 7 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin girdikleri bir kuyumcudan altınları ve çelik kasayı çalması güvenlik kamerasınca kayda alındı

İstanbul'da, aralarında kuyumcuların da bulunduğu 11 iş yerinden hırsızlık yapıp çelik kasaları da aldıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde aralarında kuyumcu ve takı satan dükkanların da bulunduğu 11 iş yerinden çelik kasaların çalınması gibi hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yapıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması gerçekleştiren ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Ekiplerce, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerin girdikleri bir kuyumcudan altınları ve çelik kasayı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.