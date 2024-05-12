İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk arkadaşını silahla vurdu

İstanbul Beyoğlu'nda 16 yaşında bir çocuk, mahallede dedikodusunu yaptığı iddiasıyla aynı yaştaki arkadaşını sokak ortasında silahla bacağından vurup yaraladı. Olay sonrası kaçan ve 9 suç kaydı olduğu öğrenilen çocuk yakalanıp tutuklandı.

Veriler Türkiye’de suça sürüklenen çocukların içinde bulunduğu çarpıcı tabloyu ortaya koyarken, İstanbul Beyoğlu'nda 16 yaşında bir çocuk, mahallede dedikodusunu yaptığı iddiasıyla aynı yaştaki arkadaşını sokak ortasında silahla bacağından vurup yaraladı.

İHA'nın haberine göre; İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta salı günü saat 16.00 sıralarında 16 yaşındaki A.K., mahallede arkasından konuştuğunu iddia ettiği arkadaşı M.N.T.'nin peşine düştü.

Arkadaşını bir sokakta bulan A.K., silahını sarılarak kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu M.N.T. bacağından ve ayağından yaralanırken, saldırgan A.K. ise elinde silahla koşarak kaçtı.

Olayın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı M.N.T. ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yaralı M.N.T.’nin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

9 SUÇ KAYDI VAR

Çalışmalar çerçevesinde saldırganın, emniyette 9 adet suç kaydı bulunan 16 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.

"ARKAMDAN KONUŞUP DEDİKODUMU YAPIYORDU"

Şahsın gidebileceği yerlere baskın düzenleyen polis, onu olay yerine yakın bir sokakta olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan A.K. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan A.K., “Arkamdan konuşup dedikodumu yapıyordu. Ben de gördüğüm yerde vurdum”. dedi.

İşlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.