İstanbul'da 19 ilçe için kar yağışı uyarısı: Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği, 19 ilçede bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

"Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değistirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 °C’den 3 °C’ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C’ye kadar gerilemesi beklenmektedir" denilen açıklamada, "yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı" ifade edildi.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edildi.

Valilik açıklamasında 19 ilçe şöyle açıklandı:

• Başakşehir

• Beylikdüzü

• Beşiktaş

• Çatalca

• Esenler

• Esenyurt

• Eyüp

• Gaziosmanpaşa

• Kağıthane

• Sultangazi

• Ataşehir

• Çekmeköy

• Sancaktepe

• Sultanbeyli

• Ümraniye

• Sarıyer

• Arnavutköy

• Beykoz

• Şile