İstanbul'da 2 başıboş at trafiği birbirine kattı

İstanbul Bakırköy'de, D-100 kara yolunda koşan başıboş iki at, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Güncel 11.09.2023 13:30 Giriş: 11.09.2023 13:30

Güncelleme: 11.09.2023 13:33 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA