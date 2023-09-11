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İstanbul'da 2 başıboş at trafiği birbirine kattı

İstanbul Bakırköy'de, D-100 kara yolunda koşan başıboş iki at, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Güncel
  • 11.09.2023 13:30
  • Giriş: 11.09.2023 13:30
  • Güncelleme: 11.09.2023 13:33
Kaynak: İHA
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İstanbul'da 2 başıboş at trafiği birbirine kattı
Fotoğraf: İHA

İstanbul'da sabah saatlerinde D-100 kara yolunda Bakırköy istikametinden Topkapı yönüne doğru koşan 2 atı görenler, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, kara yolunda koşan atları durdurmaya çalıştı.

Uzun uğraşlar sonunda trafik akışını kesen ekipler, durdurduğu iki atı yoldan çıkarmayı başardı.

Atların kara yolunda koştuğu anlar ve bölgeye gelen polis ekiplerinin atları durdurmaya çalışması, yurttaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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