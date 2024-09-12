İstanbul'da 2 bin 500 yeni taksi için ihaleye çıkılıyor

İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olarak görülen taksi sorunun çözümü aşamasında UKOME’den oy birliği ile kabul edilen 2 bin 500 taksinin işletilmesi eylül ayı İBB Meclisi’nin 3. oturumunda oya sunuldu. 2 bin 500 taksinin 29 yıllığına işletilmesi için ihaleye çıkılması İBB Meclisi’nden onay çıktı.

Yalnızca mobil uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alacak olan yeni taksilerde şoförle yolcu arasında güvenlik bariyeri olacak. Taksilerde ulaşım akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförler çalışabilecek.







