İstanbul'da 227 kaçak silah bulundu: 9 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen kaçak silah operasyonlarında satışa hazır 227 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kaçak silah satışı yapıldığı belirlenen Bağcılar, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde bazı adreslere bu ay operasyonlar düzenledi.

DAVULUN ÜST KISMINDA BULUNDU

Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda satışa hazır 227 tabanca ve bunlara ait 227 şarjör ele geçirildi.

Şüphelilerin, silahların bazılarını sevkiyat sırasında yakalanmamak için elektrikli davul fırının üst kısmında sakladıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.