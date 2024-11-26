İstanbul'da 25 Kasım'da gözaltına alınan 162 kişi serbest bırakıldı: 7 kişi hakkında tutuklama talebi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan 169 kadından 162’si serbest bırakıldı.

ÇHD İstanbul Şube'nin X hesabından gözaltına alınan kadınlara ilişkin açıklama yapıdlı.

Açıklamada, "25 Kasım’da gözaltına alınan 169 kişiden 162’si serbest bırakıldı. 3 yabancı uyruklu kişi Vatan emniyetteki ifadeleri ardından yeniden ilçe karakoluna götürüldü. 7 kişi ise memura mukavemet suçlaması ile gözaltında kalmaya devam ediyor, bugün adliyeye çıkartılacak" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesi önünde, gözaltına alınanların durumunu takip etmek isteyen avukatlar ile polis arasında ise zaman zaman gerginlik yaşandığı bildirildi.

7 KADIN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

25 Kasım Platformu ise gözaltına alınan 169 kişiden 162'sinin serbest bırakıldığını duyurdu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kadın ise sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri alınan kadınlar, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Kadınların hakimlikteki işlemleri sürüyor.

25 KASIM İSTANBUL EYLEMİ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İstanbul Taksim Tünel'de yürüyüş yapmak isteyen kadınlar engellendi. Yürüyüş yapmak isteyen kadınlar, polis ablukasına alındı. 25 Kasım Kadın Platformu, 169 gözaltı olduğunu açıkladı.

Tünel'deki engellemenin ardından kadınlar, "Kadınlara değil, katillere barikat!" sloganı eşliğinde Karaköy'e indi. Öte yandan yaşananları görüntülemek isteyen gazetecilere de müdahale edildi.

Karaköy İskele'de buluşan kadınlar polis kordonu altında "Dünya Yerinden Oynar Kadınlar Özgür Olsa" ve "Yükselt, Yükselt, Yükselt Sesini, Yükselt" diye sloganlarla, öldürülen kadınların adlarını okuyarak eyleme devam etti. Okunan basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.