İstanbul'da 266 artçı deprem meydana geldi

İstanbul'daki 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı gerçekleşti.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edindiği verilere göre, dün (23 Nisan Çarşamba) saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.