İstanbul'da 27 katlı otelde yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Sultangazi'de 27 katlı otelin giriş katında yangın çıktı. Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki 27 katlı otelde çıktı.

Otelin giriş katındaki bir odada bulunan buzdolabı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevlerle birlikte oluşan yoğun duman önce odaya ardından üst katlara yayıldı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otelde kalan aralarında yabancı turistlerin de olduğu müşteriler yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, hafif etkilenen bazı kişilere ambulanslarda oksijen desteği sağlandı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ve dumanın tahliye edilmesinin ardından otelde kalanların odalarına dönmesine izin verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.