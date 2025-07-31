İstanbul'da 3,5 büyüklüğünde deprem
İstanbul Silivri'de saat 13.36'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
İstanbul'da saat 13.36'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un Silivri ilçesine 24,65 kilometre uzaklıktaki depremin, 9,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-31
Saat:13:36:40 TSİ
Enlem:40.845 N
Boylam:28.26778 E
Derinlik:9.91 km
Detay:https://t.co/vNxCf5OqrA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi