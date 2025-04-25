İstanbul'da 3,6 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD verilerine göre, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece merkezli 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Büyükçekmece merkezli deprem saat 8.40'ta 7,8 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [17.93 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-25
Saat:08:40:00 TSİ
Enlem:40.84056 N
Boylam:28.47222 E
Derinlik:7.8 km
Detay:https://t.co/Q2kZSWY6qp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi