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İstanbul'da 3,6 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD verilerine göre, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece merkezli 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 25.04.2025 08:43
  • Giriş: 25.04.2025 08:43
  • Güncelleme: 25.04.2025 08:53
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

İstanbul'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Büyükçekmece merkezli deprem saat  8.40'ta 7,8 km derinlikte gerçekleşti.

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