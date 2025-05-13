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İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından deprem'in büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı

Güncel
  • 13.05.2025 20:51
  • Giriş: 13.05.2025 20:51
  • Güncelleme: 13.05.2025 20:56
İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından deprem'in büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.

Ayrıntılar birazdan...

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