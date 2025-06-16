İstanbul'da 3 aylık bebeğin şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Kağıthane'de 3 aylık Uras Hamza O. evde uyuduğu sırada burnundan kan geldi. Bebeğinin nefes almadığını fark eden anne Büşranur O.‘nun (25) ihbarı üzerine Uras bebek, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısının incelemeleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Bebeğin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 12 Haziran Perşembe günü saat 17.15 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 ay önce dünyaya gelen Uras Hamza O'.nun annesi bebeğini emzirdikten sonra yatağına yatırdı. Akşamüstü bebeğinin yanına gelen anne Büşranur O., Uras Hamza'nın burnundan kan geldiğini ve nefes almadığını fark etti. Bunun üzerine anne Büşranur O., sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uras Hamza bebeği yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla özel hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Burada müdahalesine devam edilen bebek, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bebeğin ölüm haberini alan yakınları hastaneye geldi. İhbar üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Uras Hamza bebeğin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Uras Hamza O.'nun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.