İstanbul'da 3 haftada sahte içkiden 70 kişi öldü!

İçkiye yönelik yüksek vergi oranlarının ardından sahte içki yapımında artış sürerken, can kaybında da yükseliş sürüyor.

Son olarak İstanbul ve Ankara'da sahte içki kullanımı nedeniyle toplam 103 kişi yaşamını yitirdi.

NTV'den Öykü Tüccar'ın haberine göre, İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içki kaynaklı 70 kişi hayatını kaybetti. 150'den fazla kişinin de hastaneye başvurduğu öğrenildi.

DAVUT GÜL'DEN SAHTE İÇKİ AÇIKLAMASI

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'un ocak ayı emniyet verilerini açıkladı.

Sahte ve kaçak içki hakkında bilgi veren Gül, "Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA 33 ÖLÜM

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu söyledi.

Vali Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliğinin açılışında yaptığı konuşmada, son günlerde Ankara'da sahte içkiye bağlı ciddi ölüm olaylarının görüldüğünü belirtti.

Şahin, şu ifadeleri kullandı: b"Bizim için burada dikkat çekici ve çok üzücü olan şey ise maalesef bu sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."