İstanbul'da 3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA-AA
İstanbul Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.