Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul'da 3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 15.01.2026 08:07
  • Giriş: 15.01.2026 08:07
  • Güncelleme: 15.01.2026 08:11
Kaynak: DHA-AA
İstanbul'da 3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

İstanbul Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol