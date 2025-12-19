İstanbul'da 3 ilçede 2 günlük su kesintisi

İSKİ, Kıraç Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek kapasite artırımı ve revizyon çalışmaları ile bu merkezden beslenen isale hatlarında yapılacak iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3 ilçede 31 mahalleye salı ve çarşamba günleri belirli saatler arasında su verilemeyeceğini açıkladı. Konuya ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kıraç Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek kapasite artırımı ve revizyon çalışmaları ile bu merkezden beslenen isale hatlarında yapılacak iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 23 Aralık 2025 Salı günü saat 09.00 ile 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 04.00 arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su kesintisi yaşayacak bölgeler:

Esenyurt: Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet Mahalleleri.

Beylikdüzü: Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci Mahalleleri.

Büyükçekmece: Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000 ve Çakmaklı Mahalleleri"